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بولتون يشيد بموافقة لندن على المشاركة في حماية السفن بمياه الخليج

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أشاد مستشار الأمن القومي الأميركي ​جون بولتون​ بموافقة ​الحكومة البريطانية​ على المشاركة في حماية السفن بمياه الخليج.

وأمل بولتون، الذي يزور بريطانيا، أن تكتشف الدول الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران حجم الانحرافات فيه كما فعلت الولايات المتحدة الأميركية.

وأعلن مستشار الأمن القومي الأميركي أن واشنطن سيكون لها محادثات مكثفة مستقبلا مع بريطانيا حول إيران.

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