تراجع بورصة الأرجنتين بنسبة 30 بالمئة بعد هزيمة الرئيس ماكري

واصلت بورصة الأرجنتين انهيارها، حيث تراجعت بنسبة 30 بالمئة بعد هزيمة الرئيس الأرجنتيني الليبرالي ماوريسيو ماكري، أمام البيروني من يسار الوسط ألبرتو فرنانديز في الانتخابات التمهيدية.
وواصل مؤشر "ميرفال" انخفاضه بعد أن هبط عند الافتتاح بنسبة 10%، بعد النتائج الضعيفة الّتي حقّقها ماكري الّذي يتبنّى سياسات داعمة للشركات.
وكانت قد أظهرت نتائج جزئية تشمل 58,7% من مراكز الاقتراع، أنّ فرنانديز ومرشحته لمنصب نائبة الرئيس الرئيسة السابقة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر حصلا على 47,01% من الأصوات، مقابل 32,66% لماوريسيو ماكري والمرشح لنيابته البيروني ميغيل أنخيل بيتشيتو.
وتُعتبر الانتخابات التمهيدية تدريبًا عامًّا على الانتخابات الرئاسية الّتي ستجري في تشرين الأول المقبل، حيث ينوي الترشح لولاية رئاسية جديدة.
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