وصول وفد أميركي إلى تركيا للتحضير من أجل إنشاء مركز عمليات مشتركة شمالي سوريا

أكّدت ​وزارة الدفاع التركية​، "بدء العمل من أجل إنشاء مركز عمليّات مشتركة بشأن المنطقة الأمنة المخطّط إقامتها بالتنسيق مع ​الولايات المتحدة الأميركية​ شمالي ​سوريا​".

وأوضحت في بيان، أنّ "في هذا الإطار، وصل وفد أميركي مؤلّف من 6 أشخاص إلى شانلي أورفة، بهدف التحضيرات الأولية"، لافتةً إلى أنّ "من المخطّط بدء عمل مركز العمليّات في الأيام المقبلة".

وكانت قد توصّلت ​أنقرة​ و​واشنطن​ الأسبوع الماضي، عقب مباحثات بين مسؤولين عسكريين أميركيين وتركيين في أنقرة، بين 5 و7 آب، إلى اتفاق يقضي بإنشاء مركز عمليّات مشتركة في ​تركيا​ خلال أقرب وقت، لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا.