وصول وفد أميركي إلى تركيا للتحضير من أجل إنشاء مركز عمليات مشتركة شمالي سوريا

أكّدت وزارة الدفاع التركية، "بدء العمل من أجل إنشاء مركز عمليّات مشتركة بشأن المنطقة الأمنة المخطّط إقامتها بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية شمالي سوريا".
وأوضحت في بيان، أنّ "في هذا الإطار، وصل وفد أميركي مؤلّف من 6 أشخاص إلى شانلي أورفة، بهدف التحضيرات الأولية"، لافتةً إلى أنّ "من المخطّط بدء عمل مركز العمليّات في الأيام المقبلة".
وكانت قد توصّلت أنقرة وواشنطن الأسبوع الماضي، عقب مباحثات بين مسؤولين عسكريين أميركيين وتركيين في أنقرة، بين 5 و7 آب، إلى اتفاق يقضي بإنشاء مركز عمليّات مشتركة في تركيا خلال أقرب وقت، لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا.
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