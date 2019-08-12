سلطات اليونان دعت لإصلاح نظام اللجوء بأوروبا على أساس التضامن الحقيقي

لفت المسؤول عن سياسة الهجرة في الحكومة ​اليونان​ية المحافظة الجديدة، نائب الوزير لحماية المواطنين في اليونان، جورجيوس كوموتساكوس، إلى أنّ "منذ 7 تموز الماضي، لم يمرّ يوم دون وصول لاجئين جدد".

وأوضح في حديث صحافي، أنّ "العدد الإجمالي للاجئين و​المهاجرين​ الّذين وصلوا إلى خمس جزر على بحر ايجة قريبة من ​تركيا​، وهي ليسبوس وساموس وكيوس وكوس وليروس، تجاوز 20 ألفًا"، مركّزًا على أنّ "هذا يشكّل زيادة بنسبة 17% في الأسابيع الأخيرة".

وذكر كوموتساكوس أنّ "التاسع من آب كان من أسوأ الأيام خلال فصل الصيف في ليسبوس، بعد وصول ستة قوارب عليها 250 شخصًا"، مؤكّدًا أنّ "اليونان استنفد طاقاته بالنسبة لهذه المسألة ويتطلّع إلى التعاون الفعال مع ​المفوضية الأوروبية​ والدول الأعضاء". ودعا إلى "التطبيق الناجح للاتفاق الّذي توصّلت له تركيا و​الاتحاد الأوروبي​ في عام 2016، لخفض عدد القادمين من بحر ايجة الّذي شكّل تحديًا ل​أوروبا​".

وأعرب عن أمله في "التوصّل قريبًا إلى اتفاق لإصلاح نظام اللجوء في أوروبا، على أساس التضامن الحقيقي والملموس".