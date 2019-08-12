الطقس غداً غائم جزئيّاً مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة

أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية بأن الطقس المتوقع في لبنان يوم الثلاثاء قليل الغيوم الى غائم جزئيّاً مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة، كما يتشكل الضباب على المرتفعات.
أما الأربعاء، فقليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، بينما الخميس غائم جزئيّاً مع انخفاض درجات الحرارة وضباب على المرتفعات.
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