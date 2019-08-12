الطقس غداً غائم جزئيّاً مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة

أفادت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ بأن الطقس المتوقع في لبنان يوم الثلاثاء قليل الغيوم الى غائم جزئيّاً مع ارتفاع محدود ب​درجات الحرارة​، كما يتشكل الضباب على المرتفعات.

أما الأربعاء، فقليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، بينما الخميس غائم جزئيّاً مع انخفاض درجات الحرارة وضباب على المرتفعات.