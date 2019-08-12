أكدت مصادر "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" لقناة "LBC" ان "الاتصال بين ​الرئيس ميشال عون​ ورئيس "التقدمي" ​وليد جنبلاط​ كان جيدا، فالحزب أبدى إيجابية في علاقته مع الرئيس عون وحرص على تطويرها بعد لقاء المصالحة".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر التقدمي لـ LBC: الاتصال بين عون وجنبلاط كان جيدا وحرص على تطوير العلاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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