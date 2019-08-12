عدوان: لتوقيف أي سجال والانصراف لانقاذ البلد لأنه على شفير الهاوية

أكد عضو كتلة "​الجمهورية​ القوي" النائب ​جورج عدوان​ أنه "يجب توقيف أي سجال لأن البلد على شفير هاوية، و​الحكومة​ يجب أن تجتمع ليلا نهار وتواكب من ​المجلس النيابي​، لتشريع كل ما نحن بحاجة له"، لافتاً الى ان "الحكومة أيضا عليها أن تضع جدولا تنفيذيا".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح عدوان أن "هناك مسؤولية تقه على عاتق الحكومة ولا يجب التعاطي مع الملفات ببطىء لأننا ذاهبون الى المهوار".

ودعا الى "الاسراع ب​خطة الكهرباء​ وتحفيز النمو وعودة العمل بالإسكان"، مشيراً الى أن "رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ وعد بجلسات مسائلة الحكومة"، لافتاً الى "اننا نحن بسباق مع الوقت ونحن بآخر أيلول اذا لم نقدم موازنة 2020 ستكون كل وعودنا كاذبة".

زشدد عدوان على أنه "لا يجب ان نضيع دقيقة، فالوقت يداهمنا ويجب الانصراف لانقاذ البلد قبل ان يفوت الأوان".