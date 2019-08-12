أكد عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" ​الياس حنكش​ في حديث تلفزيوني له أن "المسؤولين هم ارتضوا أخيرا وهم المسؤولون عن المشاكل التي تحصل في البلاد"، مشيراً الى انهم "عطلوا ​تشكيل الحكومة​ 8 أشهر ليتناتشوا الوزارات، ونحن ننتظر لنرى منهم ما سيفعلون اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا".

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كانت هذه تفاصيل خبر حنكش: المسؤولون يجب ان يتحملوا مسؤولية المشاكل اليت تحصل بالبلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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