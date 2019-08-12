أكدت مصادر أميركية لقناة "LBC" أن "شركة "جنرال ايليكتريك" مهتمة بالمعمل على انشاء معامل الطاقة في لبنان وهي في منافسة مع شركة "سيمنز" الألمانية"، مشيرةً الى أنه "تم ابلاغ رئيس الحكومة سعد الحريري بهذا الاهتمام".
وأكدت المصادر أن "ما نسمعه من الشفافية والمعايير هو أمر جيد ومرحب به".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر أميركية لـ LBC: جنرال اليكتريك مهتمة بالمعمل على انشاء معامل الطاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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