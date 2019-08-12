مصادر أميركية لـ LBC: جنرال اليكتريك مهتمة بالمعمل على انشاء معامل الطاقة

أكدت مصادر أميركية لقناة "LBC" أن "شركة "جنرال ايليكتريك" مهتمة بالمعمل على انشاء معامل ​الطاقة​ في ​لبنان​ وهي في منافسة مع شركة "سيمنز" الألمانية"، مشيرةً الى أنه "تم ابلاغ رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ بهذا الاهتمام".

وأكدت المصادر أن "ما نسمعه من الشفافية والمعايير هو أمر جيد ومرحب به".