أكدت مصادر رئيس الحكومة سعد الحريري لقناة "LBC" أن "زيارة الحريري الى واشنطن غير مرتبطة بأي حالة طارئة"، مشيرةً الى ان "الحريري انتهز وجوده في أميركا لاسباب عائلية ليقوم بسلسلة اتصالات مع المسؤولين الاميركيين".
وأوضحت المصادر ان "كل الكلام الذي يتناول الزيارة يدخل في اطار التحليلات"، مشيرةً الى أن "الموقف الاميركي من "حزب الله" ليس جديدا"، لافتةً الى أن "رئيس الحكومة سيكرر الدعوة لتلعب الحكومة الاميركية دورا فاعلا في لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الحريري لـ LBC: زيارته الى واشنطن غير مرتبطة بأي حالة حالة طارئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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