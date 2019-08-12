مصادر الحريري لـ LBC: زيارته الى واشنطن غير مرتبطة بأي حالة حالة طارئة

أكدت مصادر رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ لقناة "LBC" أن "زيارة الحريري الى ​واشنطن​ غير مرتبطة بأي حالة طارئة"، مشيرةً الى ان "الحريري انتهز وجوده في ​أميركا​ لاسباب عائلية ليقوم بسلسلة اتصالات مع المسؤولين الاميركيين".

وأوضحت المصادر ان "كل الكلام الذي يتناول الزيارة يدخل في اطار التحليلات"، مشيرةً الى أن "الموقف الاميركي من "​حزب الله​" ليس جديدا"، لافتةً الى أن "رئيس الحكومة سيكرر الدعوة لتلعب ​الحكومة الاميركية​ دورا فاعلا في ​لبنان​".