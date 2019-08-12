السفارة الأميركية ببغداد تطلق صفارات الإنذار بسبب سقوط قذائف بمحيطها

أفادت قناة "سكاي نيوز" عن إطلاق ​السفارة الأميركية​ في العاصمة العراقية ​بغداد​ صفارات الإنذار بسبب سقوط قذائف في محيطها. وتحدثت القناة عن سقوط قذائف في المنطقة الخضراء ومحيطها إثر الانفجار الذي وقع بمخزن للأسلحة التابع للحشد الشعبي جنوبي بغداد.

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