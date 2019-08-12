روسيا تحذر من "تدخل خارجي" بعد الاحتجاجات

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موسكو: يعقد البرلمان الروسي جلسة خاصة الأسبوع المقبل لبحث "التدخل" المزعوم لقوى خارجية في الانتخابات الروسية بعد احتجاجات ضخمة في موسكو، فيما حذرت الحكومة موقع "يوتيوب".

وقال رئيس مجلس النواب (الدوما) فياشيسلاف فولودين الاثنين انه سيتم نقاش "حقائق التدخل في الشؤون الداخلية لبلادنا" في 19 آب/اغسطس.

واتهمت روسيا حكومات ووسائل اعلام اجنبية بدعم التظاهرات التي شهدت مشاركة عشرات الالاف في الأسابيع الأخيرة للمطالبة بإجراء انتخابات محلية حرة. والأحد اتهمت منظمة "روزكومنادزور" الحكومية لمراقبة الانترنت شركة غوغل ب"الاعلان لتحركات جماعية غير مرخصة" على موقع يوتيوب.

وأشارت المنظمة إلى "هياكل مختلفة في قنوات يوتيوب" تنشر المعلومات حول احتجاجات غير مرخصة.

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وقالت ان تلك القنوات تستخدم "أدوات دعائية" مثل "اشعارات المتصفح" لعرقلة الانتخابات، محذرة غوغل بأن موسكو ستعتبر عدم تحركها بأنه جزء من "التدخل في الانتخابات الروسية السيادية".

وعمت الاحتجاجات التي كان بعضها غير مرخص، موسكو الشهر الماضي، كان أكبرها السبت واستقطبت نحو 60 ألف شخص.

وعبر المحتجون عن غضبهم بسبب استبعاد مرشحي المعارضة من انتخابات بلدية موسكو الشهر المقبل.



