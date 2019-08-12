شكرا لقرائتكم خبر عن جبهة إنقاذ تونس تطالب بتدشين حملة دولية لفضح جرائم تنظيم الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد منذر قفراش، رئيس جبهة إنقاذ تونس، عضو الحملة الوطنية فى تونس، على ضرورة أن يكون هناك حملة دولية تفضح جرائم التنظيم الدولى للإخوان وفروع الجماعة فى الدول العربية وعلى رأسهما إخوان مصر وحركة النهضة التونسية التابعة للجماعة.

وطالب عضو الحملة الوطنية فى تونس، فى تصريح لـ"الخليج 365"، كل الدول المتضررة من الإخوان لدعم وجود حملة دولية لفضح وكشف إرهاب الإخوان أمام المجتمع الدولى، مشددا على ضرورة أن يكون هناك دعم عربى لمثل تلك الحملات.

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وبشأن تطورات حملة جبهة انقاذ تونس لفضح انتهاكات جماعة الاخوان قال منذر قفراش: إن حملة الجبهة شملت كل دول أوروبا وتم رفع العدد من القضايا ضد حركة النهضة التونسية، متابعا: لابد من الدعم العربي لأننا لا نستطيع لوحدنا مواجهة الإخوان في أوروبا بمفردنا.