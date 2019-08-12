شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الخولى :السيسى أول رئيس مصرى يدشن منصة مباشره للحوار مع الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجيه بمجلس النواب ، أن الشباب المصري يعيش أفضل مراحل الاهتمام به وفتره هامه من فترات التمكين الحقيقى لهم خلال الفترة الحاليه، خاصة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى ، هو أول رئيس مصرى يدشن جسراً ومنصه للتواصل بشكل دورى مع الشباب، لمعرفة مقترحاتهم حول تطوير الدولة المصرية كما أنه وضع برامج حقيقية للاهتمام بالشباب ومازال أبناء الجيل الحالى يتطلعوا للمزيد من التمكين فى مجالات آخرى .

ولفت أمين سر لجنة العلاقات الخارجيه بمجلس النواب، الى أن الرئيس استطاع احتواء الشباب المصرى من خلال المؤتمرات الشبابية التى يستمع فيها إلى أفكارهم حول القضايا المختلفة، كما حرص على الاستفادة من قدرات الشباب، ليس فى المستقبل فقط وإنما فى الحاضر أيضاً، لتحدد إسهاماتهم حول التحديات التى تواجه البلاد.

وأشار أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان ، إلى أن الرئيس السيسى من خلال أكاديمية الشباب والعفو الرئاسى عن المحبوسين استطاع تغيير حياة الآلاف من الشباب سواء باستئناف حياتهم بشكل طبيعي أو تأهيلهم لضمان مستقبل أفضل ، مضيفا أن تجربة عقد المؤتمر الوطني للشباب جديرة بالدراسة والاستفاده منها، فهى تطورت بشكل كبير خلال الخمس سنوات الماضية، وحققت هذه المؤتمرات الكثير من النتائج الملموسة على أرض الواقع فقد أسهمت في خروج أكثر من ألف شاب من السجن فيما يتعلق بقضايا خرق قانون التظاهر، وتعديل قانون التظاهر السلمي، فضلا عن إنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب ،وتحويل المؤتمر من فكرة مناقشة قضايا الشباب فقط إلى مناقشة قضايا المجتمع ككل.