شكرا لقرائتكم خبر عن إخوانى سابق يكشف كيف خطط الإخوان للأعمال الإرهابية داخل اعتصام رابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "خططت جماعة الإخوان الإرهابية لأعمال العنف والتفجير خلال اعتصام رابعة، ووضعت خطة تنفيذ أعمال إرهابية فى ربوع مصر داخل الاعتصام".. هذا ما أكد عليه إبراهيم ربيع القيادى السابق بجماعة الإخوان، مضيفًا :" خلال اعتصام رابعة تم تأسيس الكيانات المسلحة وتسكينها جغرافيا وتم اعتماد أساليب وأدوات الاتصال لتنظيم لتحقيق هذا الإرهاب".

وأوضح "ربيع" فى تصريحات لـ"الخليج 365" الفرق بين الأساليب وأدوات الاتصال التى اعتمدت عليها الجماعة الإرهابية، قائلا:" الأسلوب يكون دوما بشكل مشفر أم أوات الاتصال تكون مختلفة سواء الاتصال عبر برنامج تليجرام أو الاتصال الشخصى المباشر أو ما يشبه ذلك".

Advertisements

وأشار إلى أنه تم اعتماد الهياكل التنظيمية والتمويلات المالية وتوزيع الأدوار داخل اعتصام رابعة، مضيفًا :" وقد خطط لأعمال العنف قيادات الجماعة داخل الاعتصام وعلى رأسهم محمد كمال والذى عرف بقائد الجناح العسكرى، و علاء السماحى الهارب الآن خارج البلاد ويقود أعمال العنف".

وعن تسلسل ظهور الأعمال الإرهابية قال "إبراهيم": "وأول كيان ظهر هو "العمليات النوعية" وكان مسئول على تنظيم أعمال إرهابية لإرباك الدولة المصرية عقب فض اعتصام رابعة، ثم ظهر كيان "الحراك الثورى" ثم حركة "حسم" وأخيرا لواء الثورة والمقاومة الشعبية، وانبثق عن هذه الحركات تيارات أخرى غير معروف أسمائها تنفذ أعمال عنف".

وأكد أن كل التيارات الإرهابية والجماعات الإرهابية تم تأسيسها داخل اعتصام رابعة، مؤكدا أن أغلب الجماعات المسلحة والجماعات المتطرفة على مستوى العالم خرجت من رحم الإخوان".