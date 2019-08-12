"الدوما" يعقد جلسة خاصة لمناقشة التدخل الخارجي في شؤون روسيا الداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (أ ش أ):

قال رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) فياشيسلاف فولودين اليوم الإثنين، إن المجلس سيعقد في 18 أغسطس الجاري جلسة خاصة لمناقشة التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لروسيا.

ووجه فولودين، رئيس لجنة المجلس للشؤون الأمنية ومكافحة الفساد بالمجلس الروسي فاسيلي بيسكاريف - عقب اجتماع - بجمع المعلومات المتاحة وتقييم الوضع وطرح مبادرات لمعالجة هذه المشكلة.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن فولودين قوله إن جميع الفصائل السياسية في المجلس ترى أن هناك حاجة للتحقيق في التدخل الخارجي في شؤون البلاد الداخلية ولهذا تقرر عقد جلسة خاصة لمناقشة الأمر.

وكانت فصائل معارضة في مجلس النواب الروسي قد دعت - في وقت سابق - إلى إجراء تحقيق في تدخل وسائل إعلام أجنبية وبعثات دبلوماسية في شؤون البلاد الداخلية. وأيد حزب روسيا الموحدة الحاكم هذه المبادرة.