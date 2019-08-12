"التعاون الإسلامي" تدين اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (أ ش أ):
أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، اقتحام مجموعات المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، والاعتداء على المصلين المتواجدين في باحاته، معتبرة ذلك امتداداً لانتهاكات اسرائيل المتكررة لحرمة الأماكن المقدسة، وخرقا صارخا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي.
وحملت المنظمة - حسبما أوردت وكالة الانباء السعودية (واس) - حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المسئولية الكاملة عن تبعات استمرار هذه الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة، التي تشكل استفزازا كبيرا لمشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم.
ودعت المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة والمتكررة بحق المقدسات الاسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.
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