"العجل الهائج" يقتل طفلًا ويصيب عمه وابنة أخيه في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

لقي طفل، مصرعه، اليوم الاثنين، فيما أصيب عمه وابنة عمه بكدمات في أنحاء متفرقة من الجسد؛ إثر حالة هياج أصابت "عجلًا"، وذلك أثناء ذبحه في إحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بدخول ثور في حالة هياج أثناء ذبحه بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير.

وتسببت حالة الهياج في قتل الطفل "عبيدة أحمد" 7 سنوات، بعدما دهس العجل بطنه، قبل أن يدهس ابنة عمه الطفلة "مريم" 11 سنة، ويصطدم الثور بحائط ويتسبب في سقوطه فوق صاحبه.

جرى نقل الطفلة وعمها إلى مستشفى الأحرار التعليمي، فيما تقرر دخول عمها غرفة العناية المركزة نظرًا لخطورة حالته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.