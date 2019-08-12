انفجار بمخزن أسلحة تابع لمليشيات الحشد الشعبي في العراق

أفادت مصادر خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، اليوم الاثنين، بوقوع انفجار بمخزن للأسلحة تابع لقوات "الحشد الشعبي" في منطقة أبو دشير جنوب العاصمة العراقية بغداد. وأظهر مقطع فيديو تصاعد سحب الدخان من موقع الانفجار الذي وقع بأحد مخازن الأسلحة التابعة لمليشيات الحشد الشعبي جنوب بغداد. وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن السلطات العراقية تمكنت من إخماد الحريق Advertisements الهائل. الهائل. وذكر مراسل" سكاي نيوز عربية" أن السفارة الأميركية في بغداد، أطلقت صفارات الإنذار بسبب سقوط قذائف في محيطها. وبحسب مراسلنا، فقد سقطت قذائف في المنطقة الخضراء ومحيطها، إثر الانفجار الذي وقع بمخزن الأسلحة التابع لميليشيا الحشد الشعبي.

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