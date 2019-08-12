ولي عهد أبوظبي: تحالف دعم الشرعية وقف بحزم ضد اختطاف اليمن

أكد ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، اليوم الاثنين، على أن تحالف دعم الشرعية وقف بحزم ضد محاولة اختطاف اليمن.

وقال بن زايد - في تصريحات خلال زيارته للسعودية أوردتها قناة "العربية الحدث" - إن الإمارات والسعودية في خندق واحد في مواجهة القوى التي تهدد أمن المنطقة، مشددا على أن العلاقات بين السعودية والإمارات متينة وصلبة وتستند

إلى أسس راسخة.



ودعا بن زايد الأطراف اليمنية لتغليب الحوار والعقل لمصلحة اليمن، لافتا إلى أن دعوة السعودية للحوار تجسد الحرص المشترك على استقرار اليمن.

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وأشار إلى أن دعوة السعودية الأطراف اليمنية للحوار تجسد إطارا مهما لنزع فتيل الفتنة، مؤكدا أن الحوار هو السبيل الوحيد لتسوية الخلافات بين

اليمنيين.



وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد التقى في الديوان الملكي بقصر منى اليوم، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.



وقد جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وبحث مجمل الأوضاع في المنطقة، وبخاصة على الساحة اليمنية والجهود المبذولة تجاهها.