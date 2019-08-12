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مقتل 10 عناصر من داعش واعتقال 6 آخرين في محافظتي ديالى والأنبار

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 أفاد مصدر أمني عراقي في جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الإثنين، بمقتل 10 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، واعتقال ستة آخرين في محافظتي ديالى والأنبار.

 قال المصدر في تصريحات أوردتها قناة "السومرية" الإخبارية، إن "جهاز مكافحة الإرهاب نفذ عملية إنزال

جوي، على  مناطق عدة في العراق"، مشيرًا إلى أن "القوات الأمنية تمكنت من قتل 8 عناصر من داعش في منطقة الرطبة ب‍الأنبار، وعنصرين في بحيرة حمرين ب‍ديالى".

 أضاف المصدر، أن "قوة أمنية أخرى اعتقلت 5 عناصر إرهابية وقيادي بارز في داعش، بمنطقتي الكرمة والدولاب في الأنبار"، مؤكدًا أن "القيادة الأمنية ستستمر بمداهمة أوكار التنظيم الإرهابي".

 كانت وزارة الداخلية العراقية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم الإثنين، إلقاء القبض على اثنين من عناصر تنظيم "داعش" في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

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