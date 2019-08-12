أفضل 5 أماكن سياحية في تركيا للاحتفال بعيد الأضحى

تختلف عادات وتقاليد المسلمين للاحتفال بعيد الأضحى، ولكل دولة لها معالم سياحية تميزها وتجذب إليها العديد من الأشخاص، لاسيما تركيا التي تشتهر بالأسواق والمساجد والشوارع والتى تكظ بالاشخاص خلال ايام العيد.

شارع الاستقلال

يتم تزيين هذا الشارع بالزينة الخاصة بعيد الأضحى والأضواء المثيرة الأمر الذي يلون الشارع ويضيئه بصورة من الخيال في ساعات الليل، وكما يجب زيارته إبتداءً من ساعات الغروب عندما تُضاء المصابيح الساحرة وتسمع الموسيقى من جميع المطاعم والمقاهي وتبدأ الإحتفالات.

إلى جانب ذلك يمكن تناول الحلويات الشرقية الخاصة في عيد الأضحى المعروضة للبيع في الشارع والإستمتاع من موسيقى العازفين الذين يعزفون أروع الموسيقى التركية الشعبية في الشارع والاستمتاع من الأجواء الإحتفالية المثيرة.

مهرجان الباليه والأوبرا "أسبندوس"

يصنف من المواقع الأثرية الرومانية

ويمتاز بأنه قديم وخلاب يبعد ساعة واحدة عن مدينة أنطاليا ويقع وسط الطبيعة، وهو عبارة عن مدرج روماني كبير الحجم تم الحفاظ عليه بشكل ممتاز عبر العصور، وتقام فيه خلال جميع ليالي عيد الأضحى المبارك العروض المسرحية الشيقة.

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وكما يتيح يسمح مما يتيح للسياح الذين يقصدونه في العيد القادم المشاركة في مهرجان أسبندوس العالمي لرقص الباليه وغناء الأوبرا ومشاهدة أروع العروض المسرحية ذات المستوى العالمي، ويشكل هذا المهرجان فرصة لا تعوض تحول إجازة العيد في أنطاليا إلى تجربة سياحية وترفيهية متكاملة.

سوق "جراند بازار"

يعد سوق "جراند بازار" من أهم المعالم السياحية في إسطنبول

وأروعها لممارسة التسوق على مدار السنة. ولكن، تتحول أجوائه أثناء عيد الأضحى إلى شيء آخر فريد من نوعه مميز لهذه الفترة، فكما يحدث في شارع إستقلال هكذا أيضاً في السوق المسقوف، حيث ينشر أجواء السعادة من خلال البائعون الذين يمتلؤن طاقة إحتفالية مليئة بالفرح ويعرضون أروع بضائعهم بالأسعار المنخفضة بمناسبة العيد.

ساعات كوليسي

يتجمع السكان المحليين والسياح في ساعات المساء في هذه الساحة ليتمتعوا بالأجواء المبهجة من خلال الإضائة الجميلة التي تضاء فيها الساعات والأشجار من حولها ومن خلال الموسيقى الممتعة التي تعزف والحلويات الشرقية الخاصة بالعيد التي تعرض للبيع في أنحاء الساحة، فهذا هو الموقع المثالي للإلتقاء بالمسلمين الذين يحتفلون في العيد في إزمير.

جامع السلطان أحمد

يعد جامع السلطان أحمد من أشهر المساجد في تركيا يقتصدة العديد من الأشخاص يعتبر من أروع معالمها الدينية والتاريخية والحضارية حيث يعرض فن العمارة العثمانية الأصيلة. تُقام به يومياً على مدار العيد الصلوات الخمس.