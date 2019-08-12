هاتفيًّا.. عاهل البحرين يبحث مع ملك المغرب العلاقات الثنائية

بحث عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، خلال اتصال هاتفي مع ملك المغرب الملك محمد السادس، العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقتين.

وأشاد الملك حمد اليوم الإثنين بالمستوى المتقدم

الذي وصلت إليه العلاقات المتميزة بين البلدين في شتى المجالات لكل ما فيه خير ومصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، معربا عن شكره وتقديره للملك محمد السادس على جهوده في تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، حسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا".



من جانبه .. ثمن الملك محمد السادس الدور الكبير للملك حمد وحرصه واهتمامه الدائم للارتقاء بعلاقات البلدين الشقيقين إلى أفضل المستويات، متمنيا لهذه العلاقات المزيد من النماء والتطور.