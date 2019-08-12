إلغاء جميع الرحلات من مطار هونج كونج بسبب الاحتجاجات

اتخذ مطار هونج كونج الدولي، اليوم الإثنين، قراراً بإلغاء جميع الرحلات بعدما اجتاح آلاف المتظاهرين باحة وصول المسافرين.
وانطلقت الاحتجاجات في بداية يونيو الماضي، وهي الأخطر في هذه المدينة الكبيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي منذ استعادة الصين لها من بريطانيا عام 1997.
ويعتبر مطار هونج كونج ثامن مطار في العالم حيث استقبل 74 مليون مسافر عام 2018).
ودخلت حشود من المتظاهرين، بلغ عددهم نحو خمسة آلاف شخص بحسب الشرطة، إلى مطار هونج كونج الإثنين، مواصلين بذلك اعتصامهم هناك لليوم الرابع بغية تعريف الواصلين بقضيتهم، على حد تعبيرهم.
ويتهم المتظاهرون الشرطة باللجوء إلى العنف لتفريق الاحتجاجات.
وشرح مسؤول في الشرطة أنّ سلطات المطار سمحت للمتظاهرين بالتجمّع في باحات الوصول، وليس الشرطة وفقاً له، قبل أن تتهمهم بعرقلة عمليات المغادرة.
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