قتيل وجرحى جراء معارك في ريف محافظة إدلب بسوريا

قتل شخص واحد على الأقل وأصيب آخرون بجروح، اليوم الإثنين، جراء معارك بين الجيش السوري والمعارضة المسلحة قرب بلدة "معرة حرمة" بريف إدلب الجنوبي في سوريا.

يأتي ذلك بينما تستمر المعارك في المنطقة التي يفترض أنهعا تخضع لهدنة. ونفذت طائرات الديش السوري غارات على المعارضة مناطق في خان شيخون ومعرة حرمة بريف إدلب الجنوبي، وسط معارك أيضاً غي ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي، بحسب ما أورده المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الإثنين.

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وأضاف المرصد، ومقره بريطانيا، أن محاور التماس في جبل الأكراد تشهد تراجع حدة الاشتباكات بين قوات النظام السوري، والمجموعات الإرهابية.

وذكر المرصد أنه مع سقوط المزيد من الخسائر البشرية فإن عدد من قتلوا منذ بدء المعارك الأعنف على الإطلاق ضمن منطقة "خفض التصعيد" في الـ 30 من إبريل الماضي، يرتفع إلى 3195 شخصاً.