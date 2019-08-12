أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، أنها تعتزم إسقاط اليابان من قائمة الشركاء التجاريين الموثوق بهم.
وأوردت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن سول سترفع اليابان من قائمة الدول التي تتلقى معاملة تجارة تفضيلية.
وكانت اليابان أصدرت الأربعاء الماضي، مشروع قانون منقح يحذف كوريا الجنوبية من قائمتها الخاصة بالشركاء التجاريين الموثوق بهم، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء الياباني في الأسبوع الماضي، على هذا القرار وسط خلاف متصاعد مع كوريا الجنوبية، طبقاً لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم.
اقرأ أيضاً... اليابان ترفع كوريا الجنوبية من "القائمة البيضاء" للشركاء
وأثارت اليابان غضب كوريا الجنوبية في يونيو، بتشديد القيود على صادرات المواد المستخدمة في صناعة الرقائق والشاشات والعناصر الحساسة التي يمكن تحويلها للاستخدام العسكري.
وجاء قرار اليابان بعدما أمرت أعلى محكمة في كوريا الجنوبية في أكتوبر الماضي الشركات اليابانية بتعويض الكوريين الجنوبيين على العمل القسري، خلال الاستعمار الياباني لشبه الجزيرة الكورية في الفترة بين عامي 1910 – 1945.
كانت هذه تفاصيل خبر كوريا الجنوبية تعتزم رفع اليابان من قائمة المعاملة التجارية التفضيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.