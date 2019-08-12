[ بعد مفاوضات 8 سنوات.. أول صلاة عيد بملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي ]

أدى آلاف المسلمين في نيويورك ونيوجيرسي، الأحد، أول صلاة عيد أضحى في ملعب "ميتلايف" الشهير بنيوجيرسي شمال شرقي الولايات المتحدة.



وهنأ حاكم نيو جيرسي فيل ميرفي، المجتمع الإسلامي في الولاية أثناء زيارة أجراها للملعب خلال الصلاة.



وشاركت النساء والأطفال وآلاف المسلمين من مختلف القوميات والعرقيات في الصلاة، وتوجههم بالدعاء إلى الله، ثم معايدتهم بعضهم البعض، شكل لوحة رائعة عكست روح التكاتف والتضامن بين أبناء الديانة الواحدة.



يشار إلى أن إدارة الملعب سمحت لأول مرة للمسلمين بإقامة صلاة في الملعب بعد نحو 8 سنوات من المفاوضات بين الجانبين.



في سياق متصل، أدى آلاف المسلمين صلاة العيد في مركز الديانة الأمريكي بمدينة ماريلاند القريبة من العاصمة واشنطن.



وأفادت مراسلة الأناضول، أن مركز الديانة الأمريكي -أحد أكبر مساجد أمريكا- استقبل آلاف المسلمين القادمين من الولايات المحيطة بماريلاند.

