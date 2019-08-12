كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلفان الكعبي: حزب الإصلاح موالى لإيران ولا يهمه أمن اليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المحلل السياسي خلفان الكعبي، إن حزب الإصلاح ليس لديه أي تحمل للمسؤولية المعارك كانت تدور بالقرب من كتائبهم ولم يقوموا بأي مساندة.

وذكر الكعبي في على تويتر:" الإصلاح موالي للحوثة وإيران ولا يهمة أمن اليمن ولا المنطقة لديهم كل الإمكانيات لكن ليسوا مستعدين للتضحية لأجل اليمن مستعدون للتضحية من أجل المرشد وقطر واذنابها.

وفيما يتعلق بمقال عبدالرحمن الراشد، حول الاحداث في اليمن رد الكعبي بقوله:" للأسف أن الشرعية هي الحاضن الغير معلن للتنظيمات الإرهابية والشواهد كثيرة.