كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب العقوبات الأمريكية.. صادرات ألمانيا إلى إيران تهبط 50% والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتراجعت الواردات من إيران 43% إلى نحو 110 ملايين يورو.
وقال اتحاد التجارة الألماني بي.جي.إيه "حقيقة أن التجارة بين إيران وألمانيا انهارت بتلك الضخامة ليست مفاجأة كبيرة، للأسف".
وأشار إلى الطابع الذي يتجاوز الإقليمية للعقوبات الأمريكية في الآونة الأخيرة، مما يعني أن الشركات من دول ثالثة ستعاقب أيضاً إذا مارست أنشطة مع إيران.
وقال: "الشركات الألمانية مجبرة على الاختيار بين أنشطتها السوقية في إيران والولايات المتحدة، ومن الواضح أي سوق ستختار".
وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية نووية بين إيران وقوى كبرى. وبموجب الاتفاقية المبرمة في 2015، جرى تخفيف العقوبات الدولية عن إيران مقابل كبح طهران لبرنامجها النووي.
وفي العام الماضي، صدرت ألمانيا بشكل أساسي الآلات والمنتجات الكيماوية والسيارات ومكوناتها إلى إيران.
(الدولار= 0.8935 يورو)