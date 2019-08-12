كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب العقوبات الأمريكية.. صادرات ألمانيا إلى إيران تهبط 50% والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهرت بيانات اليوم الاثنين انخفاض صادرات ألمانيا إلى إيران بمقدار النصف تقريبا في الأشهر الستة الأولى من 2019، بما يشير إلى أن الشركات تقلص روابط الأعمال مع طهران لتفادي مشكلات مع الولايات المتحدة بعد أن أعادت واشنطن فرض عقوبات عليها.

وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الاتحادي اطلعت عليها رويترز أن المبيعات إلى إيران هبطت 48% إلى 678 مليون يورو (758.8 مليون دولار) من يناير حتى يونيو على أساس سنوي.

وتراجعت الواردات من إيران 43% إلى نحو 110 ملايين يورو.

وقال اتحاد التجارة الألماني بي.جي.إيه "حقيقة أن التجارة بين إيران وألمانيا انهارت بتلك الضخامة ليست مفاجأة كبيرة، للأسف".

وأشار إلى الطابع الذي يتجاوز الإقليمية للعقوبات الأمريكية في الآونة الأخيرة، مما يعني أن الشركات من دول ثالثة ستعاقب أيضاً إذا مارست أنشطة مع إيران.

Advertisements

وقال: "الشركات الألمانية مجبرة على الاختيار بين أنشطتها السوقية في إيران والولايات المتحدة، ومن الواضح أي سوق ستختار".

وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية نووية بين إيران وقوى كبرى. وبموجب الاتفاقية المبرمة في 2015، جرى تخفيف العقوبات الدولية عن إيران مقابل كبح طهران لبرنامجها النووي.

وفي العام الماضي، صدرت ألمانيا بشكل أساسي الآلات والمنتجات الكيماوية والسيارات ومكوناتها إلى إيران.

(الدولار= 0.8935 يورو)