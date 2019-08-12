كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد بن زايد والملك سلمان يبحثان تعزيز العلاقات الأخوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكما نقل تهاني رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتمنياته إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية والسعادة وللمملكة العربية الشقيقة وشعبها مزيداً من التقدم والرفعة، فيما حمل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تهانيه إلى رئيس الدولة وتمنياته له الصحة والعافية ولدولة الإمارات دوام التطور والازدهار.
ورحب خادم الحرمين الشريفين بزيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للمملكة، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين والتي تزداد قوة وتميزاً في ظل الحرص المشترك على تطويرها وتوسيع آفاقها.
وبحث الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، العلاقات الأخوية المتينة والراسخة بين البلدين وعدداً من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما بحثا آخر تطورات الأوضاع والمستجدات التي تشهدها المنطقة والتحديات التي تواجهها.