كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جونسون يعلن عن مباحثات مع بولتون حول إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن لقائه، اليوم الإثنين، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جون بولتون لبحث عدد من القضايا المتعلقة بالأمن والوضع في إيران.

ووفقا له، ستتم مناقشة مجموعة واسعة من القضايا الأمنية، بما في ذلك القضايا المتعلقة بإيران.

ووصل بولتون إلى لندن اليوم الاثنين، في زيارة رسمية تستمر يومين ينوي خلالها الاجتماع مع أعضاء الحكومة البريطانية الجديدة.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية في وقت سابق أن المستشار الرئاسي يعتزم نقل سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بإيران وشركة هواوي الصينية إلى حكومة جونسون.