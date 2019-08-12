كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع التركي: هناك خطط أخرى حال عدم نجاح اتفاقية المنطقة الآمنة في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الدفاع التركي اليوم الاثنين، إن تركيا لديها خطط بديلة إذا لم ينجح اتفاق إعلان منطقة آمنة في شمال سوريا مع الولايات المتحدة.

وأضاف "خلوصي أكار": "أنه من المتوقع اتخاذ بعض الخطوات الجديدة في الأيام المقبلة لفرض منطقة آمنة في شمال سوريا".

وقال أكار معربًا عن أمله في إن الخطوات التي ستتخذ مع الولايات المتحدة في شمال سوريا بعد إنشاء مركز عمليات مشتركة ستكون في غاية الأهمية. تمشيا مع روح التحالف والشراكة الاستراتيجية.

وحذر من أنه إذا لم ينجح التفاهم مع الولايات المتحدة بشأن المنطقة الآمنة، فستقوم تركيا من جانب واحد بوضع خطط بديلة في شمال سوريا.

وقال أكار "أطلقوا عليها خطة ب أو خطة ج. إذا لم تنجح الأمور، فسنلجأ إلى أنشطة وأفعال من جانب واحد في شمال سوريا".

ووافق المسؤولون العسكريون الأتراك والأمريكيون على إقامة منطقة آمنة وتطوير ممر سلام لتسهيل حركة السوريين المشردين، الذين يتوقون للعودة إلى ديارهم. كما وافقوا على إنشاء مركز عمليات مشترك.

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