كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع التركي: هناك خطط أخرى حال عدم نجاح اتفاقية المنطقة الآمنة في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف "خلوصي أكار": "أنه من المتوقع اتخاذ بعض الخطوات الجديدة في الأيام المقبلة لفرض منطقة آمنة في شمال سوريا".
وقال أكار معربًا عن أمله في إن الخطوات التي ستتخذ مع الولايات المتحدة في شمال سوريا بعد إنشاء مركز عمليات مشتركة ستكون في غاية الأهمية. تمشيا مع روح التحالف والشراكة الاستراتيجية.
وحذر من أنه إذا لم ينجح التفاهم مع الولايات المتحدة بشأن المنطقة الآمنة، فستقوم تركيا من جانب واحد بوضع خطط بديلة في شمال سوريا.
وقال أكار "أطلقوا عليها خطة ب أو خطة ج. إذا لم تنجح الأمور، فسنلجأ إلى أنشطة وأفعال من جانب واحد في شمال سوريا".
ووافق المسؤولون العسكريون الأتراك والأمريكيون على إقامة منطقة آمنة وتطوير ممر سلام لتسهيل حركة السوريين المشردين، الذين يتوقون للعودة إلى ديارهم. كما وافقوا على إنشاء مركز عمليات مشترك.
وأضاف: "قبرص هي القضية الوطنية بالنسبة لنا"
وقال أكار أيضا أن تركيا لن تقدم تنازلات بشأن العدالة والأمن للقبارصة الأتراك.
وقال وزير الدفاع: "أن أي قرار أو حل باستثناء تركيا أو جمهورية شمال قبرص التركية لن يبقى قائمًا".
وشدد على أنه لن يتم السماح بأمر واقع في قضية قبرص، كما حذر من اتخاذ أي خطوات من جانب واحد.
وأضاف: "إذا تم اتخاذ خطوات من جانب واحد، فيجب أن يعلم الجميع أن جمهورية تركيا وجيشها مستعدان".
ومع ذلك، حث على أهمية حل المشكلات وفقًا للقانون الدولي والحفاظ على علاقات حسن الجوار.
ومنذ ذلك الحين، شهدت عدة محاولات لحل النزاع القبرصي، وكلها انتهت بالفشل آخرها، الذي عقد بمشاركة الدول الضامنة - تركيا واليونان والمملكة المتحدة - وانتهى دون أي تقدم في عام 2017 في سويسرا.