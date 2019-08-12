كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر داعش يتعهد بمزيد من الهجمات على أكراد سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعهد تنظيم داعش بتصعيد الهجمات على القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة في شرق سوريا، وقد أعلنت الجماعة في شريط فيديو نُشر على قنواتها الإعلامية.

واستعادت القوات الديمقراطية السورية التي يقودها الأكراد آخر الأراضي في سوريا التي كانت تحتلها المجموعة المتطرفة في أواخر مارس، منهية بذلك الحملة العسكرية التي استمرت لسنوات لهزيمة ما يسمى "الخلافة".

وكانت قرية باغوز في محافظة دير الزور آخر من سقط بدعم من غارات التحالف الجوية.

وقالت الجماعة المتشددة يوم الاحد في رسالة بثت على التيليجرام: "اشتعلت نيران المعركة بيننا وبينهم وستشتد." كانت الرسالة موجهة إلى ما أسماه "جنود الإسلام" وسكان الخلافة.

Advertisements

واستغرق داعش مساحات واسعة من الأراضي الغنية بالنفط في العراق وسوريا في هجوم البرق 2014.

منذ فقدان الدولة البروتستانتية لها، واحتفظت داعش بخلايا نائمة ونفذت سلسلة من الهجمات بسيارات مفخخة وحرق متعمد في شرق وشمال شرق سوريا منذ هزيمتها الإقليمية. كما أنهم ينفذون الكمائن والهجمات السريعة في العراق.

قال تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية هذا الشهر أن داعش "يزدهر" في سوريا، في حين أنه "عزز قدراته المسلحة في العراق".

كما عينت وزارة الدفاع جنديًا من مشاة البحرية الأمريكية قُتل في العراق خلال عطلة نهاية الأسبوع باعتباره جنديًا مدفعيًا يبلغ من العمر 35 عامًا.

وقتل جندي أمريكي بعد إصابته بنيران أسلحة صغيرة للعدو أثناء مرافقته وتقديم المشورة لقوات الأمن العراقية في محافظة نينوى.