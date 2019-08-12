كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفريق الطبي الصيني الجديد يبدأ العمل في بابوا غينيا الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وفقا لما ذكرته السفارة الصينية فى بابوا نيو غينيا اليوم الاثنين، وصل فريق طبى صينى جديد إلى دولة بابوا غينيا الجديدة المدارية بجنوب الباسفيك وبدأ العمل فى بورت مورسبى.

ويتكون الفريق الطبي الصيني العاشر من تسعة أعضاء من مستشفيات في بلدية تشونغتشينغ بجنوب غرب الصين، بما في ذلك أطباء متخصصون في جراحة المسالك البولية وأمراض النساء والأورام وجراحة القلب والوخز بالإبر، أنهى الفريق عملية التسليم مع الفريق الطبي التاسع وسيظل في بابوا نيو غينيا لمدة عام تقريبًا.

وسيستمر أعضاء الفريق في العمل في مستشفى بورت مورسبي العام (PMGH)، وتقديم تدريب طبي مكثف وتعليم للعاملين الطبيين المحليين.

وسيزور الفريق أيضًا المقاطعات والمدن الأخرى لتوفير الخدمات الطبية والأدوية المجانية للسكان المحليين.

وقال قائد الفريق لي يانبينغ إن الفريق سيحاول إجراء الحد الأدنى من الجراحة الغازية في بعض المجالات الأخرى مثل أمراض النساء وجراحة القلب والصدر، والاستفادة بشكل أفضل من الوخز بالإبر لمساعدة المرضى الذين يعانون من الألم المزمن.

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كما أشاد وزير الصحة في بابوا غينيا الجديدة باسكو كاسي بالفرق الطبية الصينية، التي قدمت خدمة عالية الجودة للسكان المحليين، وقامت بالتعاون الودي والتبادلات مع الأطباء المحليين، وتعزيز مستوى النظافة في البلاد.

وقال إن وزارة الصحة ستواصل دعم الفريق الطبي وتقديم المساعدة.

وبدأ البرنامج الطبي الصيني في عام 2002، وقد أرسلت الصين حتى الآن 10 فرق طبية تتألف من 100 عضو.

وحتى عام 2018، قدم أعضاء الفريق الطبي خدمات طبية لأكثر من 100000 شخص من بابوا غينيا الجديدة وقدموا أكثر من 1000 تدريب طبي للعاملين الطبيين المحليين.

