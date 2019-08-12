مؤلم..بعد إمامته لصلاة العيد مصرع “فقيه” بعد سقوطه من دراجته النارية نواحي أزيلال 

لقي إمام مصرعه، صباح اليوم الإثنين، بعدما تعرض لحادث سير خطير، أدى إلى سقوطه بالطريق الرابطة بين بني عياط وأزيلال.

وحسب مصادر “اليوم24″، فالهالك كان قد أدى صلاة العيد صباح اليوم، بمصلى بني عياط، لكن حادث سير خطير أدى إلى سقوطه بمنعرجات سيدي علي بن براهيم ببني عياط، ليلقى مصرعه على الفور.

وأضاف المصدر ذاته، أن الهالك كان متوجها بعد إمامته لصلاة العيد، إلى أيت بوكماز لقضاء العيد مع أسرته، لكن شائت الأقدار أن لا تكتمل فرحته رفق أولاده.

هذا وقد حلت بمكان الحادث مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي بني عياط، فيما تم نقل جثة الهالك مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي ببني ملال.