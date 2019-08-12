مقتل 8 أشخاص في هجومين إرهابيين منفصلين بنيجيريا

قُتل 8 أشخاص بينهم 3 جنود في هجومين منفصلين استهدفا قاعدة عسكرية وقرية في شمال شرق نيجيريا عشية الاحتفال بعيد الأضحى، بحسب مصادر عسكرية.

ومساء السبت، قُتل 3 جنود نيجيريين و3 مدنيين في هجوم لتنظيم "داعش" الإرهابي غرب أفريقيا استهدف قاعدة عسكرية بغوبيو الواقعة على بعد 80 كلم من مدينة مايدوغوري عاصمة الولاية التي تحمل الاسم نفسه، بحسب ما أكد مصدران.

وأعلن المصدر الأول، طالبا عدم كشف هويته، مقتل 3 جنود "دفاعا عن القاعدة العسكرية في مواجهة إرهابيي داعش بغرب أفريقيا"، مضيفا: "قتل 3 مدنيين أصيبوا في تبادل إطلاق النار".

وهاجم الإرهابيون الذين كانوا على متن ثماني شاحنات "بيك-أب" مجهّزة برشاشات ثقيلة القاعدة وخاضوا قتالا مع الجنود استمر نحو ساعتين، بحسب ما أفاد المصدر الثاني مؤكدا حصيلة الضحايا التي أعلنها المصدر الأول.

وتابع أن الهجوم صُدّ بعد وصول إسناد جوي، مضيفا: "تم سحق الإرهابيين وأجبروا على الانسحاب، وقتل 11 منهم وتمت مصادرة ثلاث سيارات تابعة لهم".

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وكان التنظيم استهدف القاعدة في مايو/أيار الماضي بهجوم أوقع 3 قتلى في صفوف الجنود.

والأحد، هاجم عناصر من جماعة بوكو حرام الإرهابية التي تنشط في شمال شرق نيجيريا قرية نغووم الواقعة على بعد 14 كلم شمال مايدوغوري، وقتلوا شخصين وأحرقوا المنازل.

وقال باباكورا كولو، القيادي في مليشيا محلية موالية للحكومة، إن المسلّحين هاجموا القرية قبيل الفجر على متن شاحنات "بيك-أب" وقتلوا رجلين وسلبوا النساء مجوهراتهن وأضرموا النار في 4 منازل.

وبعد مهاجمة القرية حاول الإرهابيون السيطرة على قاعدة عسكرية قريبة، لكن القوات النيجيرية صدّتهم بعد معركة دامت ساعة، بحسب ما أفاد كولو ومصدر عسكري.

وأسفر النزاع في شمال نيجيريا منذ عام 2009 عن أكثر من 27 ألف قتيل ونحو 1,8 مليون نازح، وامتد إلى تشاد والكاميرون والنيجر، البلدان المجاورة لنيجيريا والواقعة على ضفاف بحيرة تشاد.

وغالبية الهجمات التي استهدفت الجيش في المنطقة إمّا نُسبت إلى تنظيم داعش الإرهابي في غرب أفريقيا، وإما تبنّاها التنظيم، وهو فرع انشق عن بوكو حرام وبايع داعش.

في المقابل يستهدف الفصيل الموالي لزعيم بوكو حرام التاريخي أبوبكر الشكوي -بشكل متزايد- المدنيين عند مهاجمة قراهم لنهب مواردها.