الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا: داعش انتهى جغرافياً لا فكرياً

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استعرضت بيريفان خالد، الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الاستراتيجية التي تتبعها هذه الإدارة في إعادة إعمار المنطقة بعد القضاء على تنظيم داعش الإرهابي، من خلال تعزيز قطاعات الصحة والتعليم والزراعة وتأهيل المناطق المدمرة، موضحة أن داعش انتهى جغرافياً لكنه لا يزال مؤثراً بفكره الإرهابي على مستقبل الأجيال القادمة.

وشرحت بيريفان، خلال حديث صحفي خاص مع "العين الإخبارية" من بلدة عين عيسى، التابعة لمدينة الرقة السورية، العاصمة المزعومة للتنظيم الإرهابي، رؤية الإدارة الذاتية للتهديدات التركية المستمرة للحدود في شمال شرق البلاد، ومحاولات عزل عفرين عن محيطها الداخلي والخارجي ببناء الجدار العازل، مؤكدةً أن الدولة التركية يراودها حلم إعادة الإمبراطورية العثمانية باحتلالها المزيد من المناطق السورية بحجة محاربة حزب العمال الكردستاني وإقامة منطقة آمنة.

وفي هذا السياق، قالت بيريفان خالد إن الإدارة الذاتية تنظر إلى رسالة عبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني، بخصوص السلام مع تركيا، بأنها محل احترام وتقدير وأن الإدارة تسير في طريق العيش المشترك.

وتطرقت الرئيسة المشتركة للإدارة الذاتية إلى ما توصلت إليه المفاوضات مع النظام السوري، قائلة إنه لا جديد بخصوص التفاوض مع النظام.