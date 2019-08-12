الان تتابع انفجار مخزن أسلحة تابع للحشد الشعبي في بغداد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 14 دقيقة - 7:14 م, 12 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 وقع انفجار داخل مخزن للأسلحة تابع للحشد الشعبي في بغداد، وفقا لما أوردته قناة العربية في خبر عاجل.

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