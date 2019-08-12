العثور على شاب مشنوقا في منزل ذويه في بلدة فنيدق

ذكرت معلومات صحافية أنه عثر على الشاب أ. ك. (20 عاما) مشنوقا في منزله ذويه في بلدة ​فنيدق​، وحضرت ​القوى الأمنية​ وأجرت تحقيقات لمعرفة ملابسات القضية. وعصر اليوم تم دفن جثة الشاب في بلدته فنيدق، فيما لا تزال ملابسات الحادثة مجهولة.

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