سليم عون: لم يتم تأدية أغنية "قوم بوس تريز" بحضوري خلال عشاء القوات

أكد عضو كتلة "لبنان القوي" النائب ​سليم عون​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنه حضر عشاء حزب "القوات اللبنانية"، مشيراً إلى أن إستقبالهم له كان وفق الأصول، نافياً أن يكون قد تم تأدية أغنية "قوم بوس تريز" بحضوره أبداً.

وشدد على أن الكلام عن حشره ثم عن عدم مغادرته للعشاء محض إفتراء ومن خيال مفبرك الخبر، مضيفاً: "اما إذا كانت ستحسب لي او عليّ، فلم يعد من المجدي الرد".