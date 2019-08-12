أكد عضو كتلة "لبنان القوي" النائب سليم عون، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنه حضر عشاء حزب "القوات اللبنانية"، مشيراً إلى أن إستقبالهم له كان وفق الأصول، نافياً أن يكون قد تم تأدية أغنية "قوم بوس تريز" بحضوره أبداً.
وشدد على أن الكلام عن حشره ثم عن عدم مغادرته للعشاء محض إفتراء ومن خيال مفبرك الخبر، مضيفاً: "اما إذا كانت ستحسب لي او عليّ، فلم يعد من المجدي الرد".
كانت هذه تفاصيل خبر سليم عون: لم يتم تأدية أغنية "قوم بوس تريز" بحضوري خلال عشاء القوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.