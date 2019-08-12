قوى الأمن عممت صورة رجل مفقود غادر منزله في وطى المصيطبة السبت ولم يعد

عمّمت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، "بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص، صورة المفقود: هشام غندور الحلبي (مواليد عام 1969، لبناني)، الّذي غادر منزله الكائن في ​وطى المصيطبة​ بتاريخ 10 آب 2019، ولم يعُد حتّى تاريخه".

وطلبت في بلاغ، من المواطنين الّذين شاهدوه أو لديهم أي معلومة عنه أو عن مكان وجوده، "الاتصال بفصيلة ​الرملة البيضاء​ في وحدة ​شرطة بيروت​ على الرقم: 01/790714، للإدلاء بما لديهم من معلومات".