قوى الأمن عممت صورة رجل مفقود غادر منزله في وطى المصيطبة السبت ولم يعد

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، "بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود: هشام غندور الحلبي (مواليد عام 1969، لبناني)، الّذي غادر منزله الكائن في وطى المصيطبة بتاريخ 10 آب 2019، ولم يعُد حتّى تاريخه".
وطلبت في بلاغ، من المواطنين الّذين شاهدوه أو لديهم أي معلومة عنه أو عن مكان وجوده، "الاتصال بفصيلة الرملة البيضاء في وحدة شرطة بيروت على الرقم: 01/790714، للإدلاء بما لديهم من معلومات".
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