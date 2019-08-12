مجهولون سلبوا سيارة طبيب بقوة السلاح في تل الأبيض في بعلبك

أفادت معلومات صحافية بأن مجهولين أقدموا على اعتراض الطبيب عبد الكريم آمون أمام مستشفى دار الحكمة في محلة تل الأبيض في ​بعلبك​، وسلبوه بقوة ​السلاح​ سيارته التي كان يقودها وهي من نوع نيسان Xtrail لون أبيض تحمل لوحة رقم 137757/z، ثم فروا إلى جهة مجهولة.

من جانبها، استنكرت نقابة الأطباء، في بيان، "الاعتداء الذي تعرض له الطبيب عبد الكريم أمون في تل الأبيض في بعلبك، من خلال إطلاق نار وسلب سيارته". وطلبت من الجهات الأمنية والقضائية المختصة "ملاحقة المعتدين وإنزال أشد العقوبات بهم، صونا للحق والعدالة، وحفاظا على أمن وحقوق وكرامة الأطباء، وحرصا على حرية وصحة المؤتمنين على حياة الناس".

وأعلنت أنها بدأت الاتصالات مع الجهات المعنية "لاتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بحماية الحق وصيانة القانون وتوطيد الأمن".