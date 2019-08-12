وزير دفاع تركيا: سنبدأ تشغيل منظومة إس-400 الروسية نهاية الشهر المقبل

أعلن ​وزير الدفاع التركي​ ​خلوصي أكار​ أن "البطارية الأولى من المنظومات "إس-400" الروسية وصلت ​تركيا​، ومن المقرر وصول البطارية الثانية في الفترة ما بين آب وأيلول المقبل".

وأوضح أكار أن "الدورات التدريبية والقدرة التشغيلية الأولى لل​منظومة​ ستتم في نهاية كانون الأول المقبل، في حين أن القدرة التشغيلية الكاملة ستتم في نيسان 2020".

وأشار إلى أن "عملية اختيار الموقع وأعمال التثبيت الخاصة بمنظومات "إس-400" جارية"، لافتاً الى أن "المحادثات مع ​واشنطن​ حول منظومة ​الصواريخ​ الأميركية "باتريوت" متواصلة".