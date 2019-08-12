أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن "البطارية الأولى من المنظومات "إس-400" الروسية وصلت تركيا، ومن المقرر وصول البطارية الثانية في الفترة ما بين آب وأيلول المقبل".
وأوضح أكار أن "الدورات التدريبية والقدرة التشغيلية الأولى للمنظومة ستتم في نهاية كانون الأول المقبل، في حين أن القدرة التشغيلية الكاملة ستتم في نيسان 2020".
وأشار إلى أن "عملية اختيار الموقع وأعمال التثبيت الخاصة بمنظومات "إس-400" جارية"، لافتاً الى أن "المحادثات مع واشنطن حول منظومة الصواريخ الأميركية "باتريوت" متواصلة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير دفاع تركيا: سنبدأ تشغيل منظومة إس-400 الروسية نهاية الشهر المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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