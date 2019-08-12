إدارة ترامب تصدر لائحة جديدة بإجراءات قبول تأشيرات الإقامة الدائمة والفيزا

أصدرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لائحة جديدة بإجراءات قبول تأشيرات الإقامة الدائمة "غرين كارد"، وتأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة "الفيزا".
وبحسب اللائحة الجديدة التي صيغت في 837 صفحة، فإن السلطات الأميركية لها الحق في رفض طلبات الدخول أو الإقامة في حالة انخفاض المستوى التعليمي أو المادي لمقدمي الطلبات، بدعوى أنه من المحتمل أن يحتاج المتقدم لمساعدة حكومية في المستقبل.
وسيبدأ سريان العمل باللائحة الجديدة بعد 60 يوما من نشرها في السجل الفدرالي.
وبموجب اللوائح الحالية، فإنه يمكن للمسؤولين أن يأخذوا في الاعتبار الموارد المالية لمقدم الطلب، والصحة، والتعليم، والمهارات، ووضع الأسرة والعمر.
وأفدت إدارة ترامب بأن التجديد المقترح في لوائح الهجرة، يهدف إلى أن يتمكن المهاجرون من إعالة أنفسهم ماليا، كما تزيد اللوائح الجديدة من صعوبة وصول المهاجرين ذوي الدخول المنخفضة إلى الولايات المتحدة.
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