لفت عضو الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي، ميتش ماكونيل، إلى أنّ "شعب هونغ كونغ يقف بشجاعة بوجه الحزب الشيوعي الصيني، في الوقت الّذي تحاول فيه بكين التعدّي على استقلالها وحريتها".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "أيّ حملة عنف ستكون غير مقبولة على الإطلاق. العالم يراقب".
كانت هذه تفاصيل خبر سيناتور أميركي حذّر الصين من استخدام العنف في مظاهرات هونغ كونغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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