سيناتور أميركي حذّر الصين من استخدام العنف في مظاهرات هونغ كونغ

لفت عضو ​الحزب الجمهوري​ في ​مجلس الشيوخ الأميركي​، ​ميتش ماكونيل​، إلى أنّ "شعب ​هونغ كونغ​ يقف بشجاعة بوجه ​الحزب الشيوعي​ الصيني، في الوقت الّذي تحاول فيه بكين التعدّي على استقلالها وحريتها".

وشدّد في تعليق على ​مواقع التواصل الإجتماعي​، على أنّ "أيّ حملة عنف ستكون غير مقبولة على الإطلاق. ​العالم​ يراقب".