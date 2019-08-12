شكرا لقرائتكم خبر عن فتوى مضلة للسلفيين.. التيار السلفى يبيح زواج القاصرات والإفتاء ترد على مزاعمهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "فتاوى مضلة للسلفيين"، هى سلسلة يومية تكشف أخطاء الفتاوى التى يصدرها التيار السلفى، وكيف ردت عليها المؤسسات الدينية الرسمية سواء الأزهر أو دار الإفتاء على تلك الفتاوى الشاذة التى يصدرها السلفيين.

ونستعرض اليوم فتوى مضلة للسلفيين، وهى فتوى شيوخهم بجواز زواج القاصرات، ولعل أبرزها فتوى الداعية السلفى مفتاح فاضل، الذى قال إن الزواج له شقين وهما العقد، والخلوة الشرعية، وزعم أنه يجوز العقد على الفتاة حتى ولو كان عمرها سنة واحدة، أما الشق الثاني للزواج يمكن تنفيذه عندما تستطع الفتاة تحمله، ولا يرتبط بسن معين.

وردت دار الإفتاء، على هذه المزاعم مؤكدا أن زواج القاصرات حرام شرعًا، ومخالف للقانون؛ لأنه يؤدى إلى الكثير من المفاسد والأضرار فى المجتمع، موضحة أن الإسلام اعتنى بالأسرة أعظم عناية، واهتم بأسس تكوينها اهتمامًا عظيمًا، كما أكد الفيديو على تعميق أسس ترابطها، وما يؤدي إلى تماسكها واستمرارها.

وقالت فى فتواها فى وقت سابق إنه بالنظر إلى مقاصد الشريعة الإسلامية والحكمة من الزواج، يتبين لنا أن ما يقدم عليه البعض من تزويج البنات القاصرات هو عمل منافٍ لهذه المقاصد وتلك الحكمة، ويمثل جريمة في حقهن؛ لعدم قدرة الفتاة القاصر على تحمل مسؤولية الحياة الزوجية والقيام بالأعباء المادية والمعنوية اللازمة لاستمرارها، مما ينتج عنه الكثير من الأضرار والمفاسد التى تؤدى لفشل هذه الزيجات وانتشار حالات الطلاق المبكر.

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