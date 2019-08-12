شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل خطة البرلمان: دمج الاقتصاد غير الرسمى يُنهى عجز الموازنة العامة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على ضرورة إصدار تشريعات لتشجيع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى بالمنظومة الرسمية عبر منحهم حوافز.

وقال ياسر: "مفيش حل تانى"، وتابع متحدثا عن أصحاب المشروعات بالاقتصاد غير الرسمى "مش هيدخلوا غير لما يحسوا إنهم هيستفيدوا، ولو دخلوا فى المنظومة الرسمية عجز الموازنة فى مصر هينتهى"، واقترح "ممكن بمنحهم إعفاءات ضريبية لفترات مُحددة، والتغاضى عن الفترات القديمة".

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وعن أولويات لجنة الخطة والموازنة بدور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعى الأول، أوضح المهندس ياسر عمر أن مشروعى قانونى الجمارك والضرائب الموحد سيكونان على رأس أولويات اللجنة بدور الانعقاد المُقبل، إلى جانب مناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية عن العام المالى 2018/2019، ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، ومتابعة توصيات اللجنة بشأن موازنة العام المالى 2019/2020.