شكرا لقرائتكم خبر عن حقوقى يطالب بتأهيل أشخاص قادرين على مخاطبة المجتمع الدولى والرد على الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن نصرى، رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، أن هناك عدة طرق يمكن من خلالها مواجهة التقارير المشبوهة التى تصدر من المنظمات الحقوقية الدولية ضد مصر، موضحا أن ملف حقوق الإنسان هو ملف متخصص جدا ومعقد للغاية لإرتباطه الوثيق بالأوضاع السياسية ومواقف دولية شديدة التعقيد وهو ما يتطلب إعلام وصحافة متخصصة في الملف الحقوقى.

وقال رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إن هذه الخطوة تتم من خلال وجود حقوقيين، صحفيين وإعلامين حاصلين على تدريب متخصص فى مجال حقوق الإنسان يجعلهم مؤهلين للتواصل مع المجتمع الدولى والهيئات والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة مطلعين على برامج المفوضية وملمين بالعهود والقوانين الدولية التي تنظم العمل الحقوقى قادرين على التأكد من صحة التقارير والأخبار والبيانات التى تصدر عن المنظمات صاحبة نشاط مع المنظمات والمجالس والهيئات التابعة للأمم المتحدة.

وتابع أيمن نصرى: فى آخر ثلاث سنوات شارك عدد كبير من المشاركين من مصر سواء كانوا حقوقيين أو بعض الدخلاء على المجال ويدعون أنهم نشطاء حقوقيين وبرغم هذه المشاركة الكثيفة المردود كان ضعيف لأن عدد كبير منهم يرفض المشاركة للدفاع عن مصر سواء فى الفعاليات الجانبية التي تنظم للهجوم على مصر أو الرد على التقارير الكاذبة التى تصدر عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر وذلك لأسباب مختلفة، ولهذه الأسباب مهم جدا فى المرحلة القادمة أن يكون هناك رؤية واضحة وتواجد دائم بقدر الأمكان مع المشاركة فى الفعاليات والتى تهاجم فيها الدولة المصرية طوال الوقت.

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