شكرا لقرائتكم خبر عن محمود بدر : الإخوان تتعامل مع تنظيم فعاليات بذكرى فض رابعة كـ"سبوبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبر النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، أن أى فعالية ستدعو لها جماعة الإخوان فى ذكرى فض اعتصام رابعة السادسة، ماهو إلا شو إعلامى ومحاول إيهام البعض بأنها مازالت موجودة والحقيقة أنها لا تمتلك أى قواعد شعبيه ولا وجود لها فى الشارع .

ولفت أن الاخوان كعادتهم يواصلون خداع الناس فقد بالغوا فى عدد القتلى فى رابعة، وقاموا بالاتجار بما يخص الاعتصام أمام المحافل الدولية والفضائيات العالمية، مؤكدا أنه بعد 6 سنوات اكتشف العالم كذبهم ومبالغتهم .

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واعتبر أن الطبيعى أن لا يمر ذكرى على الجماعة دون تنظيم فعاليات فيها حتى تتمكن من جمع التمويلات التى تستهدفها، والحصول على الدعم ، قائلا: "لا تتعامل مع الأمر إلا فى إطار السبوبة".