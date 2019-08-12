أنستغرام “يحجب” صور وفيديوهات ذبح الأضحية يوم العيد

اعتبر موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، اليوم عيد الأضحى، أن الصور ومقاطع الفيديو التي تبين عملية ذبح الأضحية، أو يوجد فيها دماء الأضحية على السكاكين أو الألبسة هي محتوى حساس، عمل على حجبها تلقائيا عن العامة.

ويعمد موقع أنستغرام، إلى حجب المناشير بشكل غير نهائي، عبر صورة تغطيه مكتوب فيها أن المحتوى حساس، مع إتاحة الفرصة لمن يرغب في مشاهدة المحتوى رغم التنبيه.

يشار إلى أن خاصية الحجب التلقائي غير النهائي، ليست جديدة، بل لجأ إليها أنستغرام قبل مدة، غير أنها حاضرة اليوم بشكل كبير ما أثار انتباه رواد الموقع الشهير.